NAPOLI. Ieri 19 giugno, nella prestigiosa sede di Palazzo S. Lucia a Napoli con il Presidente De Luca, il capo della Protezione Civile Borrelli ed i governatori delle altre regioni d’Italia, il Vicepresidente della Giunta regionale Vincenzo Cotugno, delegato dal Presidente Toma, ha partecipato alla cerimonia ufficiale per la sottoscrizione dei protocolli tra la Regione Molise, la Regione Campania ed i Comuni di Massa di Somma e Monte Di Procida definiti dal Coordinamento nazionale della Protezione civile per la messa a punto del più grande piano di evacuazione mai ipotizzato.

«Si tratta di accordi di solidarietà nella forma dei gemellaggi sottoscritti tra i vari enti relativamente al rischio eruzione dei siti vulcanici del Vesuvio e dei Campi Flegrei,» commenta Cotugno. «Dopo decenni di studi ed intese, finalmente il piano operativo di emergenza per l’evacuazione entro 12 ore dall'evento, per oltre 2 milioni di persone è pronto. Ci auguriamo che tali protocolli debbano rimanere inattuati, ma una buona amministrazione deve necessariamente “ programmare” e “prevenire” e dunque un plauso alla Protezione civile per essere riuscita in questo difficile compito.

Il Molise c’è, fiero delle sue tradizioni di accoglienza e pronto a fare la sua parte, sempre riconoscente nel ricordo della straordinaria solidarietà ricevuta per gli “angeli” di S.Giuliano».