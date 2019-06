Iorio: «Con Fitto anche il Molise è in Europa»

CAMPOBASSO. «Esprimo le più vive congratulazioni a Raffaele Fitto per l’elezione a co-presidente, insieme al polacco Ryszard Legutko, del gruppo dei Conservatori e Riformatori Europei (Ecr) all'Europarlamento».

Così l'ex presidente della Regione Molise Michele Iorio.

«L’elezione di Raffaele Fitto rappresenta, anche per noi molisani, motivo di grande soddisfazione sia per l’amicizia che da sempre ci lega sia per la fiducia e la stima che abbiamo reciprocamente dimostrato negli anni.

Il ruolo che da oggi ricopre Raffaele Fitto premia la sua autorevolezza e dimostra il prestigio di cui gode l’esponente politico italiano tra i 60 deputati che rappresentano le delegazioni di Fratelli d'Italia, del Partito Legge e Giustizia al governo in Polonia e i Tories britannici e che lo hanno votato all’unanimità.

A Fitto vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro con la consapevolezza che anche con lui il Molise può sentirsi rappresentato in Europa».