UniMol e il sito della Villa romana dei Nerazi: conferenza di fine scavo

SAN GIULIANO DEL SANNIO. Domani, venerdì 21 giugno, alle ore 21.00 presso l’ex cinema San Lorenzo di San Giuliano del Sannio (CB) si svolgerà la consueta conferenza di fine scavo, con la presentazione dei risultati della seconda campagna, svoltasi tra maggio e giugno di quest’anno, nell’area archeologica della villa romana, attribuita alla potente famiglia dei Neratii.

Gli scavi, diretti dalla Prof.ssa Fulvia Ciliberto, docente di Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana, all’Università degli Studi del Molise, rientrano in un più ampio progetto dal titolo “Scavare a San Giuliano del Sannio (CB): un’archeologia a servizio del territorio”, che, oltre allo scavo dell’imponente complesso edilizio, si prefigge lo scopo, di studiarlo da una parte per renderlo finalmente noto alla comunità scientifica italiana ed estera, dall’altra per valorizzarlo in modo tale da poterlo inserire a buon diritto nei percorsi archeologici e culturali del turismo nazionale ed internazionale.