Perde il controllo dello scooter, una 20enne finisce al pronto soccorso

TERMOLI. Ancora un incidentr ieri, stavolta su via Corsica, nel medio pomeriggio, di fronte l’attività commerciale A&S, una ragazza è caduta da uno scooter, provocandosi un trauma al piede destro, anche in questa circostanza la 20enne residente a Guglionesi, A. F., è stata soccorsa dal 118 e trasportata al San Timoteo dai volontari della Misericordia di Termoli giunta in ambulanza.