Infortunio domestico in via Maratona, soccorsa anziana

TERMOLI. Pomeriggio intenso quello di ieri: in via Maratona numero 6 sono intervenuti Vigili del fuoco con l’autoscala e la postazione del 118 di Montenero di Bisaccia coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza per soccorrere una donna che era caduta in casa e si temeva la frattura del femore, per fortuna poi scongiurata. La signora è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.