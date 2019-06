Il ricordo di Lucia Lo Russo

TERMOLI. Nel giorno dei funerali della 74enne Lucia Lo Russo, il ricordo di Michele Trombetta.

«E così il Signore ha richiamato a sé la vita di Lucia Lo Russo, dopo tante sofferenze, sempre sopportate con dignità e con il sorriso sulle labbra, Lucia ha davvero avuto una forza di volontà invidiabile.

Questo è potuto accadere anche grazie all'amore e al grande affetto che la sua famiglia gli ha donato, una famiglia molto conosciuta a Termoli a cominciare dalla sua metà, il maritoGiuseppe Antonio meglio conosciuto come "Seppantonio", che raramente la lasciava sola, ma anche i suoi due figlioli la riempivano di attenzioni.

Celestino, Giacomo ed Elena, i primi due noti professionisti nel campo fisioterapico.

Lucia con questo amore sconfinato ricevuto fino all'ultimo dai suoi cari ha lasciato questa vita terrena con serenità.

Proprio nel ricordo di quelle belle e serene passeggiate con suo marito che la spingeva gliultimi tempi sulla carrozzina, una carezza sulla guancia era un cenno di affetto di Giuseppe Antonio, che spesso anche chi vi scrive incontrandosi spesso notavo, una bella storia di amore e affetto che nonostante le avversità non ha scalfito di un millimetro.

Cara Lucia ora tocca a te da lassù guardare con affetto e benevolenza la tua famiglia che non riuscirà facilmente ad assorbire questo gran dolore per la tua morte, alla famiglia De Gregorio le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione e in particolare da Michele Trombetta e famiglia».