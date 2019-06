Difesa del san Timoteo, lodi della Fimmg ai sindaci riuniti

TERMOLI. A meno di ventiquattro ore dalla riunione fra i sindaci del basso Molise per pianificare la strategia a tutela dell'ospedale San Timoteo, arriva l'appoggio e l'apprezzamento da parte del sindacato Fimmg nella persona del dottor Giancarlo Totaro.

«Come medici ancorché come cittadini esprimiamo tutto l'apprezzamento possibile per l'azione di difesa dell'ospedale di Termoli e di tutta la sanità bassomolisana intrapresa dai sindaci, lodevole e apprezzabile.

Finalmente qualcosa si muove in basso Molise penalizzato in campo sanitario più di altri territori regionali che almeno hanno strutture private convenzionate che invece sono totalmente assenti in basso Molise .

Siamo particolarmente contenti anche perché ci sembra la strada giusta da seguire quella di AGIRE UNITI per far sentire la voce addolorata dei territori nelle sedi istituzionali, politiche e della Asrem.

Questa decisione ci è particolarmente cara anche perché,come da noi richiesto già pubblicamente in occasione dell'incontro con i candidati sindaci di Termoli sul tema della sanità, ci sembra quella che potrebbe avere maggiori possibilità per ottenere risultati positivi per il S. Timoteo ma anche per tutti i servizi territoriali di Larino e delle altre case della salute.

Pur nelle nostra limitatezza noi medici sicuramente appoggiamo convinti questa presa di impegno dei sindaci del bassomolise e siamo disponobili a combattere per il mantenimento dei Lea anche nel più piccolo dei paesi della nostra regione in contrapposizione al freddo calcolo ragionieristico che sta falcidiando la nostra sanità».