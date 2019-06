Circolo anziani a Portocannone, alcune precisazioni

PORTOCANNONE. Con rifermento alla pubblicazione nell’edizione del 10 giugno scorso, a pagina 15, riguardo del “ Inaugurato a Portocannone il Circolo Anziani Beatrice”, il cittadino che ha donato la struttura divenuta circolo della terza età, Raffaele Beatrice, ha chiesto una precisazione: «Il Comune non ha effettuato alcuna ristrutturazione, nonfornito nulla, ha solo accettato il mio dono come attaccamento al paese nativo. L’immobile è stato acquistato, ristrutturato con tutti i confort moderni, aria condizionata, impianti di riscaldamento, impianti e servizi nuovissimi e confortevoli, dotato di due televisori da 55” lcd smart web, tavoli, sedie, divano, mobili, quadri, ecc…. completamente a carico dello scrivente. Sono stati necessari due mesi di lavori di ristrutturazione. Precisazione dovuta, poiché il paese è piccolo, si è generata una comprensibile confusione tra la popolazione che vive in un comune come tanti altri con problemi di bilancio».