EcoMicro: la presentazione delle iniziative sull’ambiente col plauso del Wwf Italia

TERMOLI. Si terrà sabato pomeriggio, 22 giugno, dalle 18, presso il Microbar di Termoli in piazza Monumento la conferenza stampa di presentazione di #EcoMicro, la campagna ecologica realizzata dal locale punto di riferimento del lifestyle termolese in occasione dei 70 anni di apertura.

A settant’anni il Micro è fresco, giovane, ma soprattutto maturo per operare scelte coraggiose ed etiche. La svolta si chiama #EcoMicro: un nuovo modo di offrire #food&beverage ed #ospitalità, rispondendo, però, alle esigenze dell’ambiente. Attenzione quindi al #plasticfree, all’inquinamento zero, e al mondo degli animali con una campagna di adozione che ci vedrà sostenitori del #WWF per tutto il 2019.

Alla conferenza stampa saranno presenti Francesco Salerno, figlio di Massimo proprietario del Microbar e ideatore della campagna di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente, il neo sindaco di Termoli, Francesco Roberti e il presidente regionale del WWF Molise, Lucio Fatica.

Proprio la Direzione Generale del WWF Italia, tramite una lettera a firma del direttore generale Gaetano Benedetto, infatti, si è congratulata con il Microbar per «l’impegno e l’entusiasmo con cui ha abbracciato le nostre iniziative per combattere due delle emergenze globali più gravi: l’inquinamento marino da plastiche e la perdita della biodiversità».