50 anni contro la leucemia, Mattarella accoglie una delegazione Ail

ROMA. Una delegazione di Ail è stata ricevuta ieri mattina al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della ricorrenza dei 50 anni dalla fondazione dell’Associazione e della Giornata Nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma.

Il Capo dello Stato ha accolto il Presidente Nazionale AIL, professor Sergio Amadori, i Vicepresidenti AIL, dottor Marco Vignetti e dottor Daniel Lovato, i Presidenti delle 81 Sezioni provinciali AIL, gli esponenti del comitato scientifico AIL, del mondo del volontariato, della ricerca scientifica ed ex pazienti che hanno combattuto la malattia.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato con grande stima il Professor Franco Mandelli “Un grande maestro nella Ricerca”sottolineandone “il rigore scientifico, la serietà di impegno e la grande carica di umanità sempre accompagnata da ottimismo e speranza”. Tra i temi affrontati nel cordiale colloquio, durato oltre mezz’ora, la nascita di AIL l’8 aprile 1969 e le tappe principali della sua lunga storia. Un passato e un presente importante, fondato sui valori del dono gratuito, della solidarietà e dell’accoglienza, principi assai cari al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha terminato il suo intervento ringraziando l’Associazione “Tengo a dire che la Repubblica vi è grata, perché questo versante di patologie, che erano così drammaticamente sconvolgenti per qualunque paziente a cui fossero diagnosticate, è diventato un sentiero di speranza nella gran parte dei casi. Questo è merito della scienza, del Professor Mandelli, di tanti scienziati, docenti e medici; è merito anche dei volontari e di quanto l’AIL compie ogni giorno. Grazie per quello che fate”.

Il Presidente Amadori e la delegazione AIL hanno illustrato gli importanti numeri e le iniziative di AIL al Capo dello Stato: 20.000 volontari, 81 Sezioni provinciali diffuse su tutto il territorio nazionale, le numerose Case Alloggio per i malati e gli accompagnatori, le Scuole e le Sale gioco negli ospedali, gli innumerevoli servizi di Assistenza Domiciliare offerti ai pazienti, le attività portate avanti all’interno dei reparti e fuori con le campagne nazionali di raccolta fondi per il finanziamento dell’assistenza e della ricerca scientifica.

Il Presidente Sergio Amadori ha sottolineato il lavoro insostituibile e instancabile dei volontari e delle Sezioni provinciali, una rete di solidarietà estesa su tutto il territorio nazionale, impegnata a non lasciare mai soli i malati e a finanziare la ricerca per combattere i tumori del sangue e migliorare le cure “In questi 50 anni abbiamo fatto un lungo cammino cercando di alimentare sempre i due principi cardine della nostra missione: sostenere con determinazione la ricerca scientifica attraverso grandi campagne di raccolta fondi ed una costante opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle malattie tumorali del sangue;assistere concretamente i pazienti e le loro famiglie combattendo giorno per giorno al loro fianco contro la malattia ed accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e spesso sofferto percorso della cure”

Il Presidente Sergio Amadori ha fatto dono al Capo dello Stato della medaglia celebrativa, realizzata su progetto grafico di Guido Vanni, coniata per ricordare l’impegno di AIL sul territorio a favore dell’assistenza ai pazienti ematologici e della ricerca contro i tumori del sangue.

L’Avvocato Ornella Nucci, Presidente della Sezione AIL di Cosenza e il Dottor Fabio Gregori, Responsabile Filatelia di Poste Italiane hanno consegnato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la prima copia del folder filatelico contenente il francobollo appartenente alla serie tematica “Il senso civico”, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, realizzato in collaborazione con Poste Italiane e dedicato ad AIL in ragione dell’impegno costante dell’Associazione al fianco dei pazienti.

L’incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica, al quale la delegazione AIL ha espresso il più sentito ringraziamento per essere stata ricevuta e per la vicinanza del Capo dello Stato alle attività dell’Associazione, è avvenuto in occasione del tradizionale appuntamento della Giornata Nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, che cade ogni anno il 21 giugno. Otto illustri ematologi rispondono per tutto il giorno, dalle 08:00 alle 20:00, al numero verde AIL Problemi Ematologici 800 226 574.