Maxifondo ambiente, Primiani (M5s): «Molise assente dallo scenario nazionale»

CAMPOBASSO. Il portavoce M5s in Consiglio regionale Angelo Primiani ha espresso in una nota soddisfazioni e perplessità sul maxifondo del Ministero dell'Ambiente per combattere i cambiamenti climatici, ridurre le emissioni di CO2 e promuovere la biodiversità.

"Il maxi fondo di 85 milioni di euro stanziato dal Ministero dell’Ambiente - spiega Primiani - è l’ennesima dimostrazione dell’attenzione che il governo italiano sta ponendo nel combattere fattivamente le emissioni di CO2 e i cambiamenti climatici. L’istituzione del fondo rappresenta un grande passo in avanti nella direzione tanto voluta dal Ministro Sergio Costa: rendere l’Italia sempre più 'un Paese parco'. Ma in questo scenario nazionale favorevole - afferma il Consigliere regionale M5S - con rammarico, registriamo la totale assenza del Molise, che anziché accelerare con la perimetrazione del Parco del Matese continua a mostrare posizioni ambigue. Ancora una volta - conclude il pentastellato - stiamo perdendo l’occasione di reperire risorse utili (in questo caso 4 milioni di euro) per salvaguardare e valorizzare una delle principali risorse della nostra terra."