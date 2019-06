“Con gli occhi di un pittore”, al Castello la mostra dei bimbi del nido di via Volturno Copyright: Asilo nido via Volturno

TERMOLI. Si terrà domani pomeriggio, domenica 23 giugno, dalle 17.30 presso il Castello Svevo di Termoli “Con gli occhi di un pittore”, l’esposizione realizzata dai bimbi della sezione “Medi” dell’asilo nido comunale di via Volturno.

L’esposizione è il risultato finale di un lavoro durato un anno durante il quale i bambini hanno avuto modo di confrontarsi con le opere dei grandi pittori e le hanno nuovamente realizzate utilizzando tecniche diverse nell’ambito di un percorso fatto di sperimentazione. L’obiettivo è stato quello di «educare i piccoli all’arte da subito, attraverso un percorso che porti all’arricchimento e alla crescita personale, traendo emozioni e sensazioni. I bambini – raccontano le educatrici che li hanno accompagnati nel corso dell’anno scolastico – sono attratti da particolari e dettagli che colpiscono il loro immaginario e stimolano la loro creatività, fino a riprodurla con originalità».

Dal semplice tratto grafico fino alla pittura i bambini sono stati i protagonisti di un laboratorio grafico e manipolativo «che è nato dall’esigenza di creare uno spazio in cui il bambino ha potuto liberamente esprimersi e inventare attraverso forme comunicative che gli sono congeniali». Non solo l’esposizione che sarà fruibile da tutti all’interno del Castello Svevo, perché ai bambini sarà anche rilasciato un diario e un dvd che illustreranno le varie fasi trascorse durante l’anno e il percorso che è stato effettuato mentre per quelli che l’anno prossimo inizieranno la scuola dell’Infanzia ci sarà un vero e proprio “diploma”.