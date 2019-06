Musica e monologhi, a Termoli la magia dei «Je suis Napolitain»

Lettere al direttore «Spiagge libere vergognose»

TERMOLI. Non può che dispiacere quando riceviamo pugnalate sull'immagine della nostra città, specie nel periodo turistico estivo. «Termoli ha aperto la stagione ma le spiagge fanno schifo, sono pieno di immondizia, siringhe e sporcizia, ma non esiste, ma non siamo delle merce, la