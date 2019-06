COLLETORTO. Anche quest'anno, grazie all'impegno e alla sensibilità di un gruppo di volontari, Corso Vittorio Emanuele sarà ricoperto da un meraviglioso tappeto di fiori che accoglierà la processione del Corpus Domini tra immagini religiose e altre singolari creazioni realizzate per condividere la giornata di festa.

I volontari si metteranno al lavoro dalla mattina alle nove dopo lunghi giorni di preparativi per raccogliere i fiori e il materiale necessario. Nel pomeriggio è in programma la messa alle 18 e, al termine, partirà la processione per le vie del paese. Si tratta di un evento che negli anni si è consolidato migliorandosi nelle tecniche e accogliendo sempre nuovi volontari ricordando sempre il senso dell'iniziativa, quello di condividere la giornata di festa e di accogliere con fede e amore la processione con il Santissimo Sacramento.