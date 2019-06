Via del Molinello al buio

Lettere al direttore Degrado in via De Gasperi, quasi una discarica...

TERMOLI. "Senza parole", è il commento che abbiamo raccolto nella tarda mattinata di oggi in via De Gasperi, nel tratto che si collega a via Molise. Ancora una volta esercenti e residenti lamentano l'utilizzo del sito per la raccolta differenziata come una vera e propria discarica