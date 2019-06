Musica e divertimento: il Micro spegne le 70 candeline

TERMOLI. EcoMicro: un progetto che nasce dal «voler cambiare qualcosa nel quotidiano» per una attività che vuole essere al passo con i tempi e rispondere a quella chiamata alla consapevolezza che, prima di tutto, significa attenzione per l’ambiente. Il Microbar, da sempre punto di riferimento del lifestyle e del divertimento termolese, ha spento le sue 70 candeline e tagliato la fatidica torta, “verde” come l’ecosostenibilità che da ieri lo caratterizza.

Un anniversario importante per il Micro che, per l’occasione, ha anche stretto la mano a una delle associazioni che da sempre fanno della lotta per l’ambiente il proprio obiettivo, il Wwf. Lo ha fatto attraverso iniziative concrete: ha “adottato” vari esemplari di Orso Marsicano, specie endemica a rischio di estinzione. Altro passo decisivo è l’eliminazione di tutto quello che è plastica usa e getta come bicchieri e cannucce. Al loro posto oggetti in cartone, decisamente più ecologico e più bello da vedere. A fare gli onori di casa nel pomeriggio di sabato c’erano Massimo Salerno, proprietario del Microbar, e suo figlio Francesco. E’ stata proprio di quest’ultimo, giovanissimo studente di Economia del Turismo all’università di Rimini, l’idea di far “voltare pagina” al Micro. «Nel mio corso di laurea studiamo proprio come attuare un turismo che sia ecosostenibile – ha raccontato davanti ai giornalisti nel corso della conferenza stampa che ha anticipato la grande festa di “compleanno” – e allora abbiamo deciso di attuare delle iniziative concrete che andassero proprio in questa direzione».

Iniziative che hanno trovato subito l’approvazione del WWF nazionale e regionale, rappresentato ieri pomeriggio da una delegazione guidata dal Presidente del Consiglio Direttivo del Molise, Lucio Fatica. Dalla campagna di sostegno a favore dell’Orso Marsicano passando, appunto, per l’eliminazione della plastica all’interno del Micro, all’installazione di una rastrelliera per le biciclette, per favorire la mobilità sostenibile e cercare di ridurre l’impatto delle auto che arrivano nel centro di Termoli, fino ad arrivare al progetto che è stato realizzato con la partecipazione di Giovanni Fanelli (titolare del chiosco di libri in Piazza Vittorio Veneto) e che consiste nell’installazione«di un raccoglitore di libri sulla eco sostenibilità per sensibilizzare il cliente tramite la vendita». Concretezza che punta a cambiare il volto del Microbar per farlo diventare un punto di ritrovo di una movida che sia sempre più consapevole delle sfide che aspettano le generazioni del futuro.

Al loro fianco anche il sindaco di Termoli, Francesco Roberti. «Come amministrazione comunale – ha affermato Roberti – il nostro impegno è quello a “de-plastificare” Termoli. Tante sono le azioni che possiamo mettere in campo nel quotidiano per migliorare la nostra città e inquinare meno. La politica – ha proseguito Roberti – deve avere il coraggio di affrontare le cose per migliorarle e questa iniziativa del Micro è sicuramente lodevole affinché Termoli diventi la prima città turistica che tiene a cuore questo problema». Il presidente del WWF Molise, Lucio Fatica, ha puntato l’accento sul «problema della consapevolezza e dell’educazione per far comprendere perché è necessario realizzare dei segnali di questo genere. I governi che riescono a produrre un cambiamento quantitativo maggiore sono quelli più sensibili nei confronti della civiltà».

Il presidente del Flag, Enzo Ferrazzano, ha invece posto l’attenzione sull’intenzione di realizzare «un protocollo di intesa tra tutti gli enti che sono coinvolti affinché, tra le altre cose, i pescherecci vengano dotati dei contenitori per la raccolta differenziata e che possano direttamente smaltire i rifiuti non appena attraccati in porto, evitando di gettarli in mare. L’iniziativa del Microbar si aggiunge a quella che stanno già portando avanti gli stabilimenti balneari che tenderanno di eliminare la plastica. Noi come Flag, invece, vogliamo puntare sulla gestione del rifiuto che si trova a mare».

Il Microbar ha voluto festeggiare i suoi primi 70 anni anche con una grande iniziativa pensata per allietare il sabato pomeriggio dei termolesi. Tra animazione, musica e spettacoli il Micro ha spento le sue candeline circondato dall’affetto dei tantissimi che sono voluti essere presenti in quella che, sicuramente, sarà una serata da ricordare. Non sono potuti mancare i ringraziamenti di Massimo Salerno «a mia madre, a mia moglie, ai miei figli e ai collaboratori storici che sono diventati le colonne del Microbar. Noi siamo come una famiglia ed è importante ricevere tutto questo affetto».