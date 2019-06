Lettere al direttore Cestini ricolmi di sabato sera sul Corso nazionale Le foto

TERMOLI. «Termoli è veramente sporca questa foto rappresenta un cestino ricolmo per il corso Nazionale alle 21 di ieri sera, non ci sono parole. Non è una questione di inciviltà, almeno in questo caso i cestini sono veramente pochi e andrebbero svuotati più volte al giorno». Nicola