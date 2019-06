Incetta di premi per l'Athletic club Termoli al 'Memorial Potalivo' a San Salvo

SAN SALVO. Al memorial "Dino Potalivo edizione 2019" in quel di San Salvo, incetta di premi per i runners dell'Athletic Club Termoli . Percorso di 9 km , abbastanza veloce ricavato in un circuito di 3 km nel centro cittadino, con un piccolo strappo in salita ed un clima torrido con la temperatura che non è mai scesa sotto i trenta gradi centigradi.

Andiamo ad elencare le prestazioni dei nostri portacolori i cui risultati hanno consentito alla società di piazzarsi al quinto posto in classifica tra tutte quelle iscritte alla competizione; Ricciuti Cesare chiude la gara con il tempo di 35 minuti e 12 secondi 19° assoluto primo di categoria; Di Blasio Gianni 35 minuti e 36 secondi quarto di categoria, Colonna Roberto 36 minuti 45 secondi primo di categoria, Orlando Vincenzo 38 minuti e 32 secondi, Fusoni Catia 38 minuti 51 secondi prima di categoria , Di Palma Marco 39 minuti e 9 secondi, Filippone Marco 41 minuti e 27 secondi, Natalizia Oreste 42 minuti 47 secondi quinto di categoria, Cappiello Antonio 43 minuti 20 secondi, Limongi Filomena 43 minuti 42 secondi quarta di categoria, Barone Marco 44 minuti 23 secondi, Arcari Claudio 44 minuti 46 secondi, Ballerino Donato 45 minuti 57 secondi , Bonelli Vincenzo 46 minuti 51 secondi, Manes Roberto 46 minuti 52 secondi, Mercone Marilena 47 minuti 46 secondi, Morrillo Sergio 47 minuti 47 secondi, Mercone Patrizia 52 minuti 37 secondi terza di categoria.

Non resta che augurare buona corsa a tutti.