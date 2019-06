Festival del Sarà, per 3 giorni si dialoga sul futuro

TERMOLI. Festival del Sarà, per 3 giorni a Termoli Governatori, giornalisti e imprenditori dialogano sul futuro. A ottobre il Festival raddoppia e atterra a Bologna. Autonomia Regionale, Bellezza, Imprese & Brand, Made in Italy, Cibo, Turismo, Smart City.

3 giorni di riflessioni a voce alta con i Governatori delle Regioni italiane, alcuni dei protagonisti del giornalismo nazionale (Daniele Chieffi direttore Digital Factory AGi, Alessandro Taballione di SkyTg24, Giampaolo Colletti de Il Sole 24 Ore, Roberto Zariello di Tiscali) e grandi imprese e associazioni di categoria (Palazzo de’ Rossi, Tesla, Tesa/Caterpillar, Ciao - Il Pomodoro di Napoli, CNA, Aeroporto Marconi di Bologna) per comprendere la rotta sulla quale si sta dirigendo la società occidentale.

Il 25 luglio ospite d’onore Mauro Felicori, commissario straordinario della Fondazione Ravello e già direttore della Reggia di Caserta.

Termoli, 24 giugno 2019 - Il Festival del Sarà, ideato da Antonello Barone e promosso dal Comune di Termoli e da Cesare Group, per il 2019 si concede un fantastico 3x2: per la terza edizione si raddoppiano gli appuntamenti. Oltre all’ormai consolidato evento estivo nella splendida cornice di Piazza Duomo a Termoli nelle sere del 24, 25 e 26 luglio, il Festival, infatti, atterra a Bologna con una due giorni autunnale, il 23 e 24 ottobre, nella prestigiosa sede del Borgo di Palazzo de’ Rossi a Sasso Marconi. Una formula vincente quella del Festival, basata sull’idea di far dialogare menti illuminate sul futuro che attende la società occidentale e che trova crescente consenso fuori regione da parte di importanti realtà territoriali, istituzionali e imprenditoriali.

A Termoli quest’estate con i governatori delle Regioni, con giornalisti, manager, imprenditori e rappresentanti di istituzioni locali e associazioni di categoria si dialogherà di futuro e in particolare di Autonomia Regionale, della Bellezza dell’Italia, dei casi di successo dei brand del Made in Italy, del modello sociale ed economico dell’Emilia-Romagna e di Bologna basato sulle imprese, il cibo, il turismo, una innovativa visione di smart-city.

24 luglio - Il futuro dell’Italia, il futuro delle Regioni. Governatori a confronto

Il 24 sera il Presidente della Regione Molise, Donato Toma, accoglierà a Termoli alcuni dei governatori di Regione per comprendere come l’esito del voto delle elezioni europee possa incidere sul processo di attuazione della riforma costituzionale della autonomie regionali prevista dall’art. 116 della Costituzione. Ci si chiederà se il processo subirà un’accelerazione e come sarà possibile conciliare il desiderio sempre crescente di autonomia delle regioni del nord, senza distinzione di colore politico, con l’esigenza di garantire il livello il più possibile omogeneo di diritti - accesso ai servizi sanitari e al mercato del lavoro - dei cittadini del Sud Italia. Sarà possibile delineare un percorso virtuoso per garantire la forte richiesta di autonomia dei cittadini del nord e allo stesso tempo non tradire il principio di solidarietà riconosciuto dalla Costituzione? Moderati da Antonello Barone e dal giornalista di SkyTg24 Alessandro Taballione i governatori commenteranno un’indagine di mercato condotta dalla Digis Ricerche e presentata da Nicola Cesar, Ad Cesare Group, sul giudizio degli italiani in merito ai temi dell’autonomia regionale avanzata. Un primo appuntamento che vuole divenire un’occasione da ripetere ogni anno per fare il punto con i governatori della regioni italiane sul futuro del Paese.

25 luglio - La Bella Italia. Storie di brand, storie di successi

Nella seconda serata, moderati da Antonello Barone, alcune eccellenze della cultura, del giornalismo e dell’imprenditoria italiana testimonieranno come una attenta valorizzazione della “marca” sia sempre più un elemento essenziale per crescere e raccontare il bello e il buono che l’Italia produce. Ospite d’onore della serata sarà il Commissario straordinario della Fondazione Ravello e già direttore della Reggia di Caserta Mauro Felicori. Un manager dello Stato in grado di sconvolgere le previsioni e i pregiudizi e realizzare un‘opera di trasformazione e di successo ritenuta impossibile.

Daniele Chieffi, direttore Factory digitale AGI, Roberto Zarriello, Social Media Specialist Tiscali News, Giampaolo Colletti, brand specialist de Il Sole 24 Ore racconteranno poi la trasformazione del modo di comunicare dei brand tra storytelling e brand journalism. Esperienze dirette dalle imprese arriveranno da Lino Cutolo, Ad della Compagnia Mercantile d’Oltremare e titolare del brand “Ciao - Il Pomodoro di Napoli” e da Ilaria Nembro, Brand and Communication Manager di TESA Group (distributore in Italia e Spagna del prodotti Caterpillar).

Luca Faenzi, Responsabile Comunicazione della ONG Mediterranea ci racconterà del duro lavoro che svolge per far emergere i valori e principi della sua organizzazione in una società e in un contesto politico che sembra voler seguire modelli contrari a quelli scelti dai nostri padri dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Infine Walter Mazzetti, Presidente Onorario del Sistema Euro-Mediterraneo per l’Informazione sulla Gestione dell’Acqua (SEMIDE) ci illuminerà sul futuro di una parola, acqua, che sarà al centro della politiche globali dei prossimi decenni.

26 luglio - Il Modello Bologna, il Modello Emilia-Romagna. Turismo, cibo, impresa, smart city.

Nella terza e ultima serata si suggellerà il legame che le città di Termoli e di Bologna hanno inteso stringere decidendo di ospitare entrambe il Festival del Sarà. Testimonianze dirette racconteranno un modello istituzionale, economico e sociale, ancor prima che politico, quello dell’Emilia-Romagna e del suo capoluogo Bologna, che in questi anni di crisi ha continuato a crescere in termini di occupazione, PIL, investimenti in ricerca e sviluppo, attrattività turistica e numero di utenti nei suoi aeroporti.

Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna e Matteo Lepore, Assessore Cultura Comune di Bologna saranno presenti con un loro video intervento, mentre moderati da Antonello Barone Ippolito Bevilacqua Ariosti, proprietario della destinazione turistica del Borgo di Palazzo de’ Rossi a Sasso Marconi, il termolese Antonello De Oto, professore di Diritto delle Religioni all’Università di Bologna, Paolo Carati, della CNA Bologna, Stefano Gardini, Direttore Business Non Aviation Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e Marco D’Alimonte, Country Manager Italia Tesla racconteranno le loro esperienze dirette per spiegare come nonostante le grandi difficolta che affronta l’Italia sa trasformarsi ed evolvere come dimostra il caso di Bologna e dell’Emilia-Romagna: modelli di sviluppo economico e attenzione al sociale dove cibo di qualità, turismo internazionale e innovazione della socialità urbana convivono con lo sviluppo economico delle imprese. Un futuro possibile è dunque, guardando a Bologna, a portata di mano.

Da un’idea di Antonello Barone, Cesare Group promuove il Festival del Sarà col patrocinio della Regione Molise e del Comune di Termoli.

L’evento giunto alla sua terza edizione ed ideato da Antonello Barone, direttore di kcomunicazione quest’anno può contare sull’importante sostegno di Cesare Group, pienamente coinvolto nella promozione del Festival, dopo l’esperienza da partner del 2018. L’idea, che si rinnova per la terza estate consecutiva, è quella di accogliere sulle rive dell'Adriatico, nella cuore del borgo antico dell’amata città di Termoli menti stimolanti e riunirle insieme per riflettere ad alta voce sul cosa ci sarà nel nostro futuro. Un luogo amato. Un gruppo di persone di pregio. Il desiderio di stimolare la riflessione pubblica, aperta anche alle grandi aziende che oprano sul territorio, verso la definizione e la proposta di modelli eticamente e socialmente corretti per il garantire un futuro sostenibile della nostra società. In attesa dell’appuntamento di Bologna a ottobre.

Palazzo de’ Rossi, Ciao - il Pomodoro di Napoli, Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna: ecco i main partner del Festival del Sarà 2019

Non banali sponsor, ma partner di un progetto che dopo il primo passo hanno scelto di proseguire il proprio cammino o affiancarsi all’organizzazione del Festival per garantire la riflessione pubblica su temi che riguardano il futuro di tutti noi. Con questo approccio, coerenti con il loro impegno in una corretta applicazione della responsabilità sociale d’impresa, le realtà imprenditoriali partner hanno inteso aderire e sostenere il Festival del Sarà, come sottolineato dai rappresentati di Cesare Group, Palazzo de’ Rossi, Ciao - il Pomodoro di Napoli e Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.

Cesare Group

Cesare Group, guidato da Nicola Cesare, è una poliedrica realtà imprenditoriale che spazia dal settore sanitario (La Vida Medical) e della bellezza e cura del corpo (La Vida Welness) a quello delle ricerche di mercato (Digis Ricerche) e della comunicazione (Red Group italia).

Palazzo de’ Rossi - Bologna

A Sasso Marconi, alle porte di Bologna, in un contesto di storia, natura e innovazione, rinasce a nuova vita, grazie a lavori di rigenerazione architettonica avviati dalla famiglia Bevilacqua Ariosti, un borgo medievale esiste dal 1476 dal fascino unico. Già ora Palazzo de' Rossi è Wedding, Events, Ristorante, Hotel, Apartments. Aree commerciali di pregio, appena ristrutturate, sono pronte per ospitare nuove referenze all’interno del borgo e arricchirne così l’offerta turistica: Wine Bar, Gelateria, Pasticceria, New Food Concept, Spa, Beauty & Wellness Center. Un luogo che aspira a divenire destinazione turistica di pregio, casa di eventi culturali di rilievo nazionale e di animazione della vita del territorio. Con questo spirito a ottobre Palazzo de’ Rossi sarà la casa bolognese del Festival del Sarà.

Aeroporto internazionale Guglielmo Marconi di Bologna

Aeroporto Marconi di Bologna Spa è la società di gestione dell’aeroporto di Bologna, l’ottavo scalo italiano per numero di passeggeri. Classificato come “aeroporto strategico” nel Piano nazionale degli Aeroporti e situato nel cuore della Food Valley emiliana e dei distretti industriali dell’automotive e del packaging, l'aeroporto di Bologna ha una catchment area di circa 11 milioni di abitanti e circa 47.000 aziende con una forte propensione all'export e all'internazionalizzazione e con politiche di espansione commerciale verso l'Est Europa e l'Asia.

Ciao - Il Pomodoro di Napoli

La Compagnia Mercantile D’Oltremare titolare del marchio Ciao – Il Pomodoro di Napoli è stata fondata da Lino Cutolo, attualmente vicepresidente dell’Anicav – Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali. Gli anni di apprendimento ed esperienza sul campo nel settore delle industrie conserviere della sua zona natale, l’Agro nocerino-sarnese, e la sicurezza infusagli dalla fiducia che in lui ebbero i suoi maestri, lo portarono a decidere di mettersi in proprio e di sondare nuovi mercati. Diventato già giovanissimo un esperto nel settore della lavorazione e della vendita del pomodoro rivolge la sua attenzione ai mercati esteri di Africa e Stati Uniti. Coinvolgendo i due fratelli, Remo e Franco, fonda la Compagnia Mercantile D’Oltremare. Grazie ad una costante opera di ricerca e di continuo studio della tradizione e dei prodotti tipici della propria terra, la Compagnia Mercantile d’Oltremare diventa negli anni una solida realtà produttiva. Il viaggio di Lino e dei suoi fratelli non si è mai fermato. Dagli esordi, quando hanno cominciato a lavorare e proporre il pomodoro, concentrato e pelato, hanno arricchito la gamma della loro proposta di numerosi altri prodotti della più verace tradizione italiana e campana, creando un’offerta che si è distinta per tradizione e qualità. Oggi la Compagnia Mercantile d’Oltremare è presente in tutto il mondo con i suoi marchi e i suoi prodotti, e grazie al lavoro della famiglia continua a crescere e ad espandersi.

Media Partner: Primonumero.it e Digital Media by Tiscali

Il Festival del Sarà ha l’onore di condividere per il terzo anno consecutivo una prestigiosa partnership con la prima testata giornalistica online della Regione Molise: primonumero.it. Si rinnova anche la partnership con il portale Tiscali Notizie grazie a Digital Media, produttore di contenuti della testata.

Grazie ad AFA Systems Wi-Fi Free in Piazza Duomo

In occasione del Festival del Sarà 2017, il Comune di Termoli ha provveduto ad estendere l'infrastruttura del progetto Termoli Città Wireless, realizzando una nuova area Hotspot Wi-Fi nel cuore del Borgo Vecchio di Termoli, a copertura di Piazza Duomo. La nuova area Hotspot Wi-Fi si aggiunge a quelle attualmente presenti in Piazza Monumento, Piazza S. Antonio e nel Piazzale della Stazione Ferroviaria migliorando i servizi offerti a cittadini e turisti, con pagine di accoglienza dedicate all'evento, attraverso le quali verranno erogati servizi informativi evoluti. L'intervento è stato sostenuto dal Digital Partner AFA Systems, senza alcun costo per l'Ente, che anche quest’anno ha rinnovato la partnership .

Il Gruppo Vincitorio: gold sponsor e partner per l’ospitalità

Il Gruppo della famiglia Vincitorio si dimostra ancora una volta una delle realtà imprenditoriali molisane più sensibili e attente alle iniziative che desiderano promuovere il territorio, la cultura d’impresa, le qualità dell'accoglienza. Una partnership che consentirà agli ospiti presenti a Termoli di poter essere accolti nelle bellissime stanze sul mare della Residenza Svevia, di gustare i piatti della cucina dello chef Massimo Talia del Ristorante Svevia e di godere di qualche ora di relax nel Beach Club Cala Sveva.

Investigazioni Molise

La società di Salvatore Branca garantirà un supporto alla accoglienza in piazza e di supervisione dell’evento con il proprio personale qualificato. In un momento storico dove il tema della sicurezza negli eventi pubblici diventa sempre più sensibile questa partnership è di elevato valore.

Arago Design

Arago design è il marchio che identifica gli oggetti disegnati e prodotti da Elisabetta Di Bucchianico e Dario Oggiano, nell'Officina delle Invenzioni di Pescara. Arago design è la firma congiunta di due creativi che si pongono molte domande e si sentono investiti di grandi responsabilità. La naturale conseguenza di questo stato di cose è un catalogo di oggetti dalle multiple personalità. In occasione della prima edizione del Festival del Sarà hanno deciso di personalizzare con il logo del Festival una delle loro “creature”: la pecora Salva Pecunia. Gadget dell’evento e il regalo che l’organizzazione ha fatto ai suoi ospiti, ha riscosso un tale successo, che quest’anno sarà riproposto con una doppia veste grafica innovativa: giallorossa per gli ospiti di Termoli e rossoblu per quelli di Bologna.

Programma

24 luglio 2019 - ore 21.00, Piazza Duomo Termoli

Il futuro dell'Italia, il futuro delle Regioni

I governatori a confronto

Donato Toma - Presidente Regione Molise

Nicola Cesare - Ad Cesare Group

Alessandro Taballione - SkyTg24

Governatori delle Regioni italiane invitati

modera Antonello Barone

25 luglio 2019 - ore 21.00, Piazza Duomo Termoli

La bella Italia

Lezioni di brand, lezioni di successo.

Mauro Felicori - Commissario straordinario Fondazione Ravello, ex direttore generale Reggia di Caserta

Lino Cutolo - Ad CMDO - Ciao Il Pomodoro di Napoli

Ilaria Nembro - Brand and Communication Manager TESA Group

Luca Faenzi - Responsabile Comunicazione ONG Mediterranea

Daniele Chieffi - Factory digitale AGI

Walter Mazzetti - Presidente Onorario del Sistema Euro-Mediterraneo per l’Informazione sulla Gestione dell’Acqua (SEMIDE)

Roberto Zarriello - Social Media Specialist Tiscali News

Giampaolo Colletti - Il Sole 24 Ore - brand specialist

modera Antonello Barone

26 luglio 2019 - ore 21.00, Piazza Duomo Termoli

Il Modello Bologna, il Modello Emilia-Romagna

Turismo, cibo, impresa, smart city

Stefano Bonaccini - Presidente Regione Emilia-Romagna - video

Matteo Lepore - Assessore Cultura Comune di Bologna - video

Stefano Gardini - Direttore Business Non Aviation Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

Ippolito Bevilacqua Ariosti - Palazzo de’ Rossi Bologna

Antonello De Oto - prof. Diritto delle Religioni - Università di Bologna

Paolo Carati - CNA Bologna

Marco D’Alimonte - Country Manager Italia Tesla

modera Antonello Barone