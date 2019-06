Tra devozione e divertimento, tutto pronto per la festa in onore del Sacro Cuore

TERMOLI. Tre giorni di festa in onore del Sacro Cuore di Gesù organizzati dall'omonima parrocchia Termolese, di seguito il programma per la Solennità del Sacro Cuore di Gesù:

Il 25, il 26 e il 27 giugno il Triduo di preparazione alla festa.

Ore 19: Santa Messa

Ore 19:40-20:30 Adorazione. Prima della celebrazione e durante l'adorazione tempo per le confessioni.

28 giugno 2019 Solennità del Sacro Cuore

Ore 8:00 Lodi e Santa Messa

Ore 12:00 Ora Media

Ore 19:00 Santa messa e processione per le seguenti vie: via America, via Cile, via Messico, via Perù, via Argentina, Chiesa. La banda "Città di Termoli accompagnerà la processione.

Ore 21:30 Festa in piazza, gruppo di musica itinerante "I R'cucce": repertorio napoletano, popolare e pizziche.