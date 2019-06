L'associazione degli ex Studenti "Alumni Unimol" incontra il rettore Brunese

CAMPOBASSO. Sarà il Rettore dell’Università del Molise, il professor Luca Brunese, l’ospite d’onore del prossimo appuntamento organizzato dall’Associazione Alumni UniMol. Domani, mercoledì 26 giugno infatti, alle ore 18.30, nella Sala “Enrico Fermi” della Biblioteca di Ateneo, in Viale Manzoni a Campobasso, l’Associazione degli ex studenti UniMol consegnerà la tessera onoraria al Rettore Luca Brunese.

Sarà l’occasione per dialogare insieme alla dott.ssa Patrizia Santella (Presidente dell’Associazione) e al prof. Giovanni Maddalena (docente di filosofia della comunicazione e del linguaggio) di strategie sul mercato del lavoro. Tra gli obiettivi dell’Associazione c’è quello di fare rete, attraverso la creazione di un network di contatti tra ex studenti, docenti, ricercatori, per intercettare, sviluppare e cogliere nuove opportunità di formazione e di crescita che favoriscano l’inserimento degli associati nel mondo del lavoro.

“Partecipare agli eventi di Alumni è ogni volta un’occasione piacevole per ritrovarsi e creare contatti utili per il mondo del lavoro” ha dichiarato Arianna Ruggiero, tra i membri fondatori dell’Associazione. L’incontro con il Rettore Brunese si inserisce nell’ottica di promozione e valorizzazione delle attività di Alumni, volte a garantire un costante e proficuo supporto ai suoi iscritti. Appuntamento quindi con l’Associazione e con il Rettore Luca Brunese a mercoledì 26 giugno, alle ore 18.30, presso la Sala “Enrico Fermi” della Biblioteca di Ateneo.