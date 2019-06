'Molise to eat', la presentazione della rete d’imprese agroalimentari

CAMPOBASSO. Si terrà domani mercoledì 26 giugno alle ore 11.30, presso la sede di Confindustria a Campobasso in via Cardarelli 19, la conferenza stampa di presentazione di 'Molise to eat', una rete d’imprese 100% molisane operanti nel settore agroalimentare.

La mission della rete, nata da poco ma già attiva (é recentissima la partecipazione a Tuttofood presso la fiera di Milano, con uno stand di 72mq), è promuovere la cultura enogastronomica del Molise, rendendo visibili e accessibili ad un pubblico internazionale i prodotti del nostro territorio.

Ciò che contraddistingue l’impegno delle 12 imprese che fanno parte di Molise to eat è la fiducia reciproca e la condivisione delle scelte operative da compiere.

“Si entra in rete – afferma il presidente Scinocca – per condividere informazioni, competenze e opportunità di business sul mercato internazionale, con la forza di offrire ai buyer un paniere unico di prodotti e un unico soggetto con cui interfacciarsi. E’ questa, in breve, l’idea che ha mosso tutti noi e che intendiamo condividere con il nostro territorio, auspicando di allargare la rete anche ad altre aziende dell’agroalimentare molisano”.



Fiducia e rispetto reciproco sono i collanti di questo collettivo, open mind per definizione, ma altrettanto severo nel salvaguardare lo speciale clima interno.



Opportunità commerciali, fiere, eventi, promozioni, internazionalizzazione, tutto viene vagliato attentamente dalla rete, lasciando a ciascuno ampia libertà di partecipazione ai singoli momenti, valorizzando l’identità di ciascun azienda, ma osservando regole e principi basati sui concetti di equità e rigore.