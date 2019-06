'La voce del buio': venerdì si presenta il sito di audiolibri per ipovedenti

CAMPOBASSO. Il progetto "La voce del buio", la piattaforma di audiolibri totalmente gratuita, verrà presentato venerdì 28 giugno alle ore 18.30 presso la suggestiva cornice della libreria Giunti di Campobasso. Il portale, rivolto a persone non vedenti, ipovedenti e con difficoltà nella lettura, è nato per iniziativa dell'ANSI Campobasso, nella veste della sua Presidente Filomena Taddeo. I

In due mesi di attività, sono stati pubblicati circa 60 audiolibri, registrati con passione dai Volontari che attraverso la loro voce hanno raggiunto i 55 utenti sparsi su tutto il territorio nazionale. I testi registrati vanno dai classici alla letteratura moderna, dai libri per i bambini a quelli motivazionali. Un'audioteca variegata, come le voci dei Volontari: letture in lingua straniera o a due voci, bimbi che leggono ad altri bimbi o insegnanti ai loro alunni.

I promotori del progetto Pietro La Barbera, Florence Della Valle e Rosanna Masciantonio, insieme ai Donatori di Voce, racconteranno le loro esperienze legate alla realizzazione degli audiolibri, di come possa essere gratificante immergersi nella lettura tanto da diventarne narratore ufficiale.

L'appuntamento è, dunque, alla libreria Giunti di Campobasso venerdì 28 giugno alle ore 18.30