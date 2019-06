Nomine degli assessori, gli auguri di Pierluigi Lepore (Fdi)

TERMOLI. All’indomani dell’ufficializzazione delle nomine degli assessori da parte del Sindaco di Termoli Francesco Roberti, continuano ad arrivare gli auguri degli esponenti regionali del centrodestra. Così il vice-coordinatore di Fratelli d’Italia Pierluigi Lepore:

«Ho il piacere di congratularmi e fare il mio augurio di buon lavoro al neo assessore alle politiche Sociali di Fratelli d’Italia, Silvana Ciciola ed al neo consigliere di Fratelli d’italia, Alberto Montano.

Le recenti elezioni hanno confermato la grande vitalità del nostro partito che mese dopo mese rafforza la propria presenza sul territorio e aumenta il proprio consenso elettorale.

E le elezioni di Termoli hanno dimostrato l’importanza e la crescita di Fratelli d’Italia che ha superato il 7% ed elegge rappresentanti in Consiglio Comunale ed esprime un proprio assessore.

Complimenti ed in bocca al lupo al Sindaco Roberti ed a tutta la giunta comunale, ma in particolare a Silvana Ciciola che potrà portare tutta la sua esperienza e professionalità nel gestire le politiche sociali del Comune di Termoli. Un assessorato importante che affronta problematiche delicate, una sfida impegnativa per una persona che dell’impegno sociale ha fatto una sua ragione di vita e per un partito, Fratelli d'Italia, che della vicinanza alle problematiche della gente fa il proprio cavallo di battaglia.

Complimenti anche al neo consigliere Alberto Montano che torna in consiglio comunale dove porterà la sua grande esperienza amministrativa, il suo carisma e la sua lungimiranza politica e in bocca al lupo ad Antonio Di Brino ed a tutti i nuovi consiglieri con l’augurio che possano lavorare alacremente per riportare Termoli al ruolo primario che le compete in campo turistico, ma anche economico, culturale e politico».