Divieto di Ogm nelle scuole, la proposta di legge discussa in Commissione

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente, Filomena Calenda, si è riunita oggi la IV Commissione consiliare che ha iniziato l’esame delle proposte di legge n. 47, di iniziativa dei Consiglieri Tedeschi, Calenda, A. Romagnuolo e Matteo, concernente, “modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 7 (Divieto dell’uso di OGM nelle mense scolastiche e negli ospedali pubblici e privati convenzionati”, e n. 65, di iniziativa dei Consigliere Tedeschi, D’Egidio, Matteo e Cefaratti, avente ad oggetto, “interventi regionali per il recupero, reimpiego e donazione ai fini del riutilizzo, di medicinali per uso umano e per uso veterinario inutilizzati ed ancora in corso di validità”. Per entrambe le pdl, la n. 47 e la n. 65, il Presidente Calenda ha nominato relatore il Consigliere Paola Matteo. L’esame dei due provvedimenti continuerà nelle prossime sedute della Commissione