La casa è un diritto umano primario: il convegno a Termoli

TERMOLI. L’approccio Housing First affonda già le sue radici negli anni ‘50 e ‘60 negli Stati Uniti ma diventa più noto negli anni ‘90 quando Sam Tsemberis, considerato suo fondatore, avvia a New York il programma Pathways to Housing che si basa sull’assunto principale che la casa è un diritto umano primario.

I principi che guidano questo approccio – e che ribaltano completamente il tradizionale percorso a scalini (staircase), evidentemente insufficiente a rispondere alla complessità dell’Homelessness, anche perché basato su regole standard troppo rigide (one size fit) – sono: la comprensione del bisogno dell’utente; un supporto che dura per tutto il tempo necessario; accesso ad appartamenti indipendenti situati in diverse zone della città (scattered site housing); separazione del trattamento dal diritto alla casa; auto-determinazione del soggetto nelle scelte da fare; definizione di un programma di supporto condiviso tra servizio sociale e utente (recovery orientation); riduzione del danno.

Nel corso del convegno, che si terrà Giovedì 27 giugno 2019 Ore 18.30 presso la sala consiliare del Comune di Termoli, si approfondirà quindi la situazione dei senza dimora e dell’emergenza casa sul nostro territorio e le politiche in atto per il riconoscimento del diritto all’abitare; inoltre verrà approfondito il filone, connaturato all’approccio Housing First, della casa come spazio terapeutico e di riconquista del sé.

Programma:

Saluti del Vescovo, mons. Gianfranco De Luca

Giuseppe Dardes , formatore Fio. Psd - L’approccio Housing First: storia, strumenti, prospettive;

, formatore Fio. Psd - L’approccio Housing First: storia, strumenti, prospettive; Antonio Russo , Coordinatore dell’Ambito territoriale sociale;

, Coordinatore dell’Ambito territoriale sociale; Francesco De Lellis - La Città Invisibile - “Senza tetto, emergenza abitativa e diritto all’abitare: l’esperienza de La Città Invisibile a Termoli”

- La Città Invisibile - “Senza tetto, emergenza abitativa e diritto all’abitare: l’esperienza de La Città Invisibile a Termoli” Angelo Malinconico, direttore del Centro di Salute Mentale di Termoli “Cooperative sociali Progetto Popolare e diversaMente: progetti sperimentali di supporto all’abitare”

Intervengono:

