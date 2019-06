P'assaggio di Primavera: sabato 6 luglio la 4^ degustazione di gamberi rosa al porto

TERMOLI. Quarta edizione in programma sabato 6 luglio per la degustazione di gamberi rosa denominata "P'assaggio di primavera 2019". A deciderlo l'associazione Aqva 42, che organizza l'evento sul piazzale del porto, nella riunione di lunedì scorso. Sono stati contattati i pescherecci interessati alla fornitura dei crostacei e stabilite modalità operative e protocolli Haccp, per la preparazione del prodotto ittico. Identico percorso sulla documentazione necessaria per le autorizzazioni che dovranno rilasciare la Regione Molise e la Capitaneria di Porto. In bocca al lupo a Nunzia, Rosangela, Antonietta, Claudia e Paola.