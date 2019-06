TERMOLI. Si è concluso con successo il Torneo di primavera che ha visto sfidarsi 54 tennisti. Tutti i partecipanti si sono affrontati con la formula di riuscire a fare più game in un'ora. Nell'ultimo e decisivo incontro a trionfare è stato il tennista Antonio Vecchio seguito da Settimio Fazzano.

Al termine della finalissima le premiazioni di rito e un ricco buffet per chiudere nel migliore dei modi un torneo vissuto in uno splendido clima di aggregazione e amicizia. Antonella e Loredana, le organizzatrici di questo torneo, ringraziano il presidente del circolo Guido Paradisi che ha dato piena disponibilità dei campi e tutti i tennisti partecipanti per il giusto spirito che hanno mostrato in queste settimane di svago e divertimento a tutti.