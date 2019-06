Disagio psichico e voglia di normalità: sarà proiettato a Termoli il film «Elling»

TERMOLI. A seguito del convegno sul tema della casa e del diritto all’abitare si terrà la proiezione del film Elling, a cura dell’Associazione Incontrarsi e della rete Interferenze.

Elling e Kjell Bjarne hanno passato gli ultimi due anni chiusi in un istituto per malati di mente. Ora che sono fuori stanno cercando di vivere la loro vita come persone normali anche se Elling scrive poesie e le nasconde nelle confezioni di crauti al supermercato aspettando che prima o poi qualcuno le legga, e Kjell Bjarne è fissato con le donne.



L’Associazione Incontrarsi è nata giuridicamente l’8 settembre 2003, ma di fatto è già attiva dal 2000. Ha sede presso il Centro di Salute Mentale di Termoli, con la cui equipe collabora in stretta sintonia sin dai suoi esordi. L’Associazione è stata la naturale risposta ai bisogni di familiari ed amici di persone con problemi psichici.



L’Associazione si ispira e si richiama esplicitamente alla legge 180 (cosiddetta Basaglia), aiutando e sostenendo le famiglie sulle quali ricade spesso il peso del disagio psichico e che, non adeguatamente preparate , rischiano di ammalarsi anche loro. I familiari e gli amici aderenti all’Associazione, supportata dal personale specializzato del CSM, si incontrano periodicamente per apprendere nozioni di carattere informativo psico-educazionale e comportamenti utili ad affrontare e contrastare momenti di crisi famiglia.