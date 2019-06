Magnacca: «Ho il cuore colmo di dolore per la morte di Gabriele Scarano»

SAN SALVO. “Ho il cuore colmo di dolore per la morte del lavoratore avvenuta questo pomeriggio a San Salvo, in un cantiere edile in pieno centro abitato. L’ennesima morte bianca che impone di riconsiderare ancora una volta le norme antinfortunistiche sui luoghi di lavoro. Mi stringo alla famiglia del 56enne morto in via Leonardo da Vinci e in particolare alla moglie e ai suoi tre figli”.

Lo ha dichiarato il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca commentando l’incidente sul lavoro nel quale ha perso la vita Gabriele Scarano.