Si muovono Forum per la difesa della sanità pubblica di qualità e la Rete dei Comitati

CAMPOBASSO. Il presidente del Forum per la difesa della sanità pubblica di qualità e la Rete dei Comitati scrivono al governatore Toma, alla direttrice alla Salute Lolita Gallo, al manager Asrem Gennaro Sosto e alla struttura commissariale dopo la notizia della chiusura del Punto nascita di Termoli.

«In seguito alle allarmanti notizie diffuse dai media locali e nazionali sull’emergenza sanità in Molise e sulle prospettive poco rassicuranti per la sopravvivenza della Sanità Pubblica Regionale contenute nel nuovo Pos che si va prefigurando, il Forum per la difesa della sanità pubblica di qualità e la Rete dei Comitati costituita da Comitato San Timoteo Termoli, Comitato Bene Comune Veneziale Isernia, Comitato Santissimo Rosario Venafro, Comitato Basso Molise per il Bene Comune, Comitato Civico Frentano e Comitato Il Cittadino c’è di Agnone, prima di promuovere la mobilitazione dei cittadini, chiedono un incontro urgente da tenere entro la prima settimana di luglio coi destinatari dell’istanza.

Gli argomenti su cui chiedono di essere informati e che intendono democraticamente discutere sono: emergenze sanitarie in atto, che prevedono la chiusura di reparti; modalità di compilazione ed Impianto del nuovo Piano Operativo Sanitario Regionale».