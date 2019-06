Tutto pronto per la festa dei Santi Pietro e Paolo

TERMOLI. Ricchissimo il programma per la festa in onore dei Santi Pietro e Paolo apostoli, in programma il 28,29 e 30 giugno: Programma religioso:

Sabato 29 giugno Solennità dei santissimi Pietro e Paolo

Ore 8.30 Santa Messa

Ore 18.30 Santa Messa Solenne Segue processione

Domenica 30 giugno Ore 8.30 - 1,00 - 18,30 SS. Messe

Programma ricreativo

Venerdì 28 giugno Festa per l'anniversario della Misericordia ore 20 00 Presso la sede in Via Biferno

Sabato 29 giugno ore 21:00 musica in pazza Cover Onda D'Urto

Domenica 30 giugno ore 21:30 Omaggio a Renzo Arbore con il gruppo Musicale "Napoli Band"

Ore 24.00 Fuochi pirotecnici della ditta parente