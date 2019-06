«La festa per l'ospedale di Termoli potrebbe non essere ancora finita»

TERMOLI. Il dottor Giancarlo Totaro, sindacalista della Fimmg, prospetta altre tristi sorprese per il nosocomio termolese: «Chiuso il punto nascite di Termoli (costretto per tanto tempo a personale quasi dimezzato rispetto a quello di Isernia, va detto alla Ministra e amministratori), ma non soppresso considerato che è ancora previsto nel Pos (piano operativo) vigente, adesso più di prima è necessario evitare che quanto successo per il nido possa contagiare anche altri reparti: bisogna agire con i fatti per il pronto soccorso, l'ortopedia l'otorino, l'urologia etc..

Reparti ancora in vita solo perché non esiste una "specifica Balduzzi-equivalente" .

Sindaci attenzione perché la "festa" all'ospedale di Termoli potrebbe non essere finita .

In altri tempi avrei aggiunto la frase non per creare allarmismo, ma questa volta non lo faccio, non ne avverto la necessità ed anzi sento il dovere di "allarmare" i sindaci e la popolazione bassomolisana che le condizioni sono quelle di cui tutti parlano e non sono frutto di un inutile allarmismo.

L'ospedale di Termoli è a rischio chiusura? non lo so, ma so che molti reparti citati e non sono sotto una generica soglia "minima".

Qualcuno può parlare di campanilismo, certo questa volta a Termoli ed al Basso Molise l'hanno fatta veramente grossa e si tocca il rischio sopravvivenza per l'ospedale (così come è adesso).

Come mai al Ministero, oltre i numeri che sarebbero stati migliori se avessero messo i ginecologi come ad isernia, non è stata almeno richiesta formalmente la proroga del punto nascite di Termoli mentre per Isernia (circa 7 ginecologi) è stata richiesta?

E' campanilismo questo? E per concludere, rispetto al rischio "quasi totale" di chiusura dei servizi dell'ospedale di Termoli e dire le cose fino in fondo: è stata fatta per esempio dalla Asrem una ricognizione se tra i suoi dipendenti ci sono ortopedici utilizzati in altri settori? Se c'è personale dei pronto soccorsi ubicati altrove? Perchè non si provvede fattivamente ad utilizzare i medici del 118 con apposito ed immediato accordo (circa 96 medici )?

Perché non si utilizzano, come già avviene i medici della medicina specialistica ambulatoriale (almeno per un periodo di emergenza) perfettamente legittimati a prestare servizio in ospedale?»