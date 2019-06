'Voglio nascere a Termoli', donne e mamme pronte per il 1° luglio

TERMOLI. Cresce l'attesa, purtroppo non dolce, per la manifestazione 'Voglio nascere a Termoli' in programma per lunedì 1° luglio. La protesta, seppur non risolutiva, è una legittima e orgogliosa iniziativa che vedrà in prima fila donne, mamme e tutti coloro che si oppongono alla chiusura del punto nascite dell'ospedale San Timoteo.

Il ritrovo sarà alle ore 10:00 nel piazzale del nosocomio cittadino, al grido di "Io non ho firmato!"