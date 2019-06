Punto nascita di Termoli, «Il Compito dei politici è cambiare le leggi inadatte»

TERMOLI. E' un fiume in piena il dottor Giancarlo Totaro, sindacalista del Fimmg, che torna sulla questione della chiusura del punto nascite dell'ospedale San Timoteo: «La gravidanza ed il parto non sono eventi patologici, cerchiamo di ricordarcelo, noi anziani siamo nati quasi tutti in casa e senza medico.

Non si possono sentire le incredibili giustificazioni date da chi politicamente ha eseguito la chiusura del punto nascita dell'ospedale di Termoli .

Si asserisce che addirittura la chiusura è stata decretata, tra le altre cose, dalle partorienti ree di essere andate a partorire a vasto e di conseguenza avrebbero deciso con il loro comportamento circa la sicurezza del punto nascite.

Invece, più verosimilmente, quelle partorienti sono andate a partorire a Vasto perché qualcuno non ha dato loro la possibilità di scegliere di partorire a Termoli e non ha dato al reparto di Ostetricia/Neonatologia la possibilità di avere un numero di medici adeguati a soddisfare gli standard previsti .

Adesso tra le carnefici e boia del punto nascite di Termoli ci sarebbero le stesse donne a cui è stato negato il diritto di avere un ospedale e l'organico di medici ginecologi e pediatri/neonatologi a norma di legge nel proprio territorio.

Chiunque abbia deciso di accettare la chiusura del punto nascite non scarichi la responsabilità sugli altri.

Il compito dei politici è quello di fare le leggi, e quelli attuali a Roma hanno deciso invece di limitarsi ad applicarle, quindi si assumano la piena responsabilità di dire di aver ritenuto doloroso ma giusto chiudere il punto nascita senza scaricare le colpe di questa scelta su gli altri, ancor meno su mamme e partorienti col vizietto del'esterofilia, medici incapaci e addirittura struttura ospedaliera non idonea (Campobasso e Isernia lo sono?)

Bastavano i burocrati di Roma e quelli nostrani, loro emissari, in Molise a spiegare le ragioni tecniche, mentre appare strana l'esternazione di politici che spiegano quello che i burocrati sanno fare meglio di loro.

Gli eletti molisani a roma se ne facciano una ragione, la legge dello stato gli da' ragione, però è l'unica ragione che hanno per placare e lenire il dolore che anche loro stanno provando. I cittadini non li condannano per questo .

Millenni orsono c'era un gruppo politico ebreo fatto di persone candide, perfette, pulite, perfettamente ortodossi rispetto alla legge,e lo erano veramente, essi si chiamavano farisei .

Poi arrivò un gruppo di politici nuovi chiamati cristiani che decisero che quelle leggi il Signore le aveva fatte per gli uomini e non viceversa, per i più deboli e poco fortunati.

Contenti loro che si accontentano, noi a Termoli invece avremmo volentieri continuato a tenere il punto nascite con più medici e neonatologi e le nostre cittadine avrebbero in questo modo avuto, grazie ad una nuova legge, la possibilità di continuare a partorire a Termoli e non di restare vittime di una legge inadatta e fatta per altre realtà.

Se gli eletti si chiedessero: "forse siamo stati eletti anche per cambiare queste leggi che giudicavamo e giudichiamo sbagliate, in sintonia di chi ci ha votato?"

Il loro compito era quello di cambiare queste leggi punitive per il Molise non quello di giustificarne l'applicazione.

"Dura lex sed lex" ,dovrebbe essere avvilente per un politico, ma tant'è.

Ma ancora tutto si può fare da parte di chi è al governo perché si spenda affinché venga inserito anche il punto nascita di Termoli, influendo su chi a Roma sta scrivendo il nuovo Pos del Molise e farlo sicuro.

Questo è il compito della politica non quello di un notaio.

Il vostro compito sarebbe stato quello di cambiarle quelle leggi.

Cittadini deputati e senatori (non onorevoli per non offendervi) voi siete politici e non presbiteri che celebrano il funerale della nostra sanità con perfetta e canonica ritualità".