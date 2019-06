GUGLIONESI. Si riparte anche quest’anno per il mare.

Il servizio navetta mare della Gea Travel, in collaborazione con il comune di Guglionesi, riparte infatti, lunedì 1 luglio fino al 31 agosto. Soddisfatti i responsabili della Gea che, da anni ormai, accompagnano i cittadini direttamente sul Lungomare nord di Termoli.

“Siamo soddisfatti - dice Antonio Lamanda - perché l’anno scorso abbiamo avuto molta affluenza. Tutte le corse erano piene, i nostri compaesani hanno apprezzato la novità e apprezzano il nostro lavoro. Ci auguriamo che succeda lo stesso anche quest’anno”.

Il servizio per il mare prevede, anche, la fermata per l’ospedale San Timoteo, sia per l’andate che per il ritorno, così da evitare per chi non è automunito, di prendere dal terminal bus, una circolare che lo porti a destinazione.

Si parte da Viale Regina Margherita (Lungomare) di Guglionesi e sul Lungomare di Termoli ci saranno quattro fermate, al lido Aloha, all’hotel Modenese, al lido Sirena Beach e, infine, al lido La Perla.

Gli orari sono questi: da Guglionesi ore 7:50, ore 9:40 e ore 14, da Termoli ore 9, ore 12:45 e ore 19. Il costo del biglietto è di due euro andata e ritorno, e di un euro e trenta solo andata.

Il trasporto verrà effettuato dal lunedì alla domenica e non verrà effettuato il 15 agosto.