«La chiusura del punto nascite è interruzione di pubblico servizio?»

TERMOLI. Mentre gli organi politici e civili continuano a rimpallarsi le responsabilità e a indignarsi per la chiusura del punto nascite dell’ospedale San Timoteo, il dottor Giancarlo Totaro, sindacalista della Fimmg, solleva un nuovo interrogativo.

«La Procura di Larino dovrebbe verificare se la chiusura del punto nascite di Termoli comporti una interruzione di pubblico servizio.

È pazzesco. A Vasto ho appena verificato (e vi prego di fare altrettanto chiamando il reparto e il cup) che a una gestante per avere una visita di controllo da un ostetrico/ginecologo con la mutua occorrono mesi.

Quindi le future madri, se vorranno farsi seguire per partorire, dovranno farlo per forza a pagamento se vogliono una visita prima di partorire.

In pratica sono state espropriate del diritto ad usufruire del Ssn.

È sicuro che in queste condizioni non sia leso il diritto alla salute previsto in Costituzione visto che le partorienti saranno praticamente costrette a fare le visite a pagamento, e che non sia negato il diritto di usufruire del Ssn in tempi utili alle donne in gravidanza che sono agli ultimi mesi di gestazione?

Bisognerebbe porre il quesito alla Procura di Larino per verificare se con la repentina chiusura del punto nascita a Termoli non si commetta una "interruzione di pubblico servizio".

Che pasticcio questo decreto di chiusura».