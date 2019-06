Il Pd Basso Molise invita iscritti e simpatizzanti all'assemblea sul Punto nascita

TERMOLI. La Federazione Pd del Basso Molise, martedì 2 luglio, alle ore 18, presso “La Vida” a Termoli in via dei Palissandri, convoca una riunione alla quale sono invitati a partecipare gli iscritti e simpatizzanti del Partito democratico per discutere della chiusura del punto nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Vista l’importanza che la tematica in oggetto ha per il territorio basso molisano è gradita la massima partecipazione.

A convocarla è stata il presidente dell’assemblea della Federazione Pd Basso Molise Salvatore Mascia.