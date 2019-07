Scontro in via Argentieri, ferita una 42enne a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Incidente stradale in via Argentieri intorno alle 13, nell'abitato di Montenero di Bisaccia. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise soccorso della postazione locale coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno medicato la 42enne B. S., per poi trasportarla al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, per farla sottoporre agli accertamenti del caso. Rilievi affidati alla Polizia locale di Montenero di Bisaccia.