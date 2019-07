Philippe Daverio sarà al Macte per parlare di arte contemporanea Copyright: Macte

TERMOLI. Dopo aver trovato spazio nelle più importanti riviste di settore, il Museo di arte contemporanea di Termoli vedrà un ospite d'eccezione: il critico Philippe Daverio sarà infatti in città venerdì 12 luglio alle 19:00 per discutere, insieme a Laura Cherubini e Luciano Larivera, di "Arte contemporanea in Italia tra gli anni '50 e '70".

Un'occasione ghiotta per tutti gli amanti d'arte e i curiosi, che dovranno però prenotare il proprio ingresso - gratuito ma con posti limitati - presso la biglietteria del Macte stesso fino a 15 minuti prima dell'evento.