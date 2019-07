Colletti: «Dati occupazione, i risultati del Governo si vedono»

ROMA. “I dati comunicati dall’Istat sull’occupazione sono la dimostrazione di come l’operato del Governo sia insindacabile relativamente alle politiche economiche ed occupazionali! Dal 1977 non si registravano percentuali occupazionali come quelle comunicate oggi dall’Istat! Un dato che dimostra nei fatti il buon operato del Governo. Aumentano i dipendenti stabili e diminuiscono i giovani senza lavoro” sono le parole del deputato Andrea Colletti (M5S) a seguito del nuovo rapporto dell’Istat sull’occupazione nel nostro paese.



“Le critiche senza senso mosse dalle opposizioni e dai poteri forti nulla possono contro questi numeri che oltre ad essere una bella notizia per il nostro Paese e i suoi cittadini sono l’ulteriore dimostrazione di come la Commissione Europea debba capire le ragioni dell’Italia (che con questi dati si dimostrano più che fondate). I numeri non mentono, il Governo è sulla strada giusta” conclude Colletti