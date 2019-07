Emanuele Marconi è coordinatore del Consiglio universitario nazionale

CAMPOBASSO. Lo scorso mese di marzo in tutte le Università italiane si sono tenute le votazioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.). Per la prima volta UniMol ha visto eleggere due suoi docenti: Emanuele Marconi e Simone Marcenaro. Nell’ultima Adunanza del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) di fine giugno presso il Ministero dell’Università dell’Istruzione e della Ricerca (MIUR), un ulteriore e significativo step.

Infatti il Prof. Emanuele Marconi, già Direttore del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti del nostro Ateneo, è stato eletto coordinatore della 2a Commissione Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della Ricerca. Questo importante incarico costituisce un ennesimo riconoscimento alle competenze sviluppate dal Prof. Marconi in tema di “valutazione della ricerca”, peraltro già valorizzate in veste di componente del Gruppo di Esperti per la Valutazione (GEV) nella VQR 2004- 2010, di componente della Commissione Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2012-2013 e 2018) e di componente del Comitato di Valutazione del CRA (oggi CREA).

Emanuele Marconi ha anche ricoperto il ruolo di Presidente di Società Scientifiche, membro del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Scientifico del Cluster Nazionale AGRIFOOD, trattando in occasione delle ultime Conferenze di Ateneo, presso la nostra Università, tematiche riguardanti i risultati conseguiti negli ultimi esercizi di Valutazione della Qualità della Ricerca promossi dal MIUR (VQR 2004-2010 e VQR 2011-2014).

Fra i componenti della Commissione ricerca figura anche Simone Marcenaro, Consigliere CUN per l’Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche” e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione. Avere due rappresentanti in seno al Consiglio Universitario Nazionale (CUN), organo consultivo e propositivo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e fondamentale baluardo di rappresentanza del sistema universitario italiano, evidenza un risultato di particolare prestigio per tutto l’Ateneo molisano rispetto alla Comunità accademica nazionale, ma testimonia inoltre il crescente ruolo e la partecipazione del nostro Ateneo nei tavoli decisionali in materia universitaria, favorendo in tal modo nuove e più ampie opportunità anche agli attuali e futuri studenti di UniMol.