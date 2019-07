Lavoro, Castaldi (M5s): «Dati Istat da record, Governo sulla strada giusta»

VASTO. Gianluca Castaldi, portavoce M5S in Senato e Capogruppo in Commissione Industria, Commercio e Turismo, esprime la sua soddisfazione per gli odierni dati Istat sul lavoro.



"I dati record su occupazione e disoccupazione ci dicono due cose. Primo, - spiega il senatore pentastellato - la narrazione apocalittica di tv e giornali è totalmente fantasiosa. Secondo, sta funzionando la nostra idea di puntare su più lavoro stabile, e non su meno diritti per i lavoratori, come ha purtroppo fatto chi ha governato prima di noi. C'è ancora tantissimo da fare, - continua Castaldi - siamo consapevoli dei problemi da affrontare, ma la strada presa è quella giusta."



Secondo gli ultimi dati Istat, la disoccupazione è scesa al 9,9% (minimo dal 2012), mentre l'occupazione è salita al 59%, dato record dal 1977.



"Gli effetti del Decreto Dignità si sono fatti sentire, - sottolinea Castaldi - ora tocca agli altri decreti fortemente voluti dal MoVimento 5 Stelle, lo Sblocca cantieri ed il decreto Crescita. Con il primo ripartono ben 600 opere, con il secondo offriamo una serie di misure fiscali per imprese e professionisti, favoriamo l'accesso al credito delle PMI, promuoviamo e tuteliamo il Made in Italy. C'è il taglio progressivo dell'Ires, c'è l'aumento della deducibilità Imu sui beni strumentali, c'è l'estensione del sismabonus. Insomma, - conclude il parlamentare abruzzese - l'azione di governo del MoVimento 5 Stelle e i dati Istat di oggi smentiscono clamorosamente chi ci ha ingiustamente accusato di assistenzialismo: il lavoro è sempre stato il primo dei nostri obiettivi".