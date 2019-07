A giugno meno rifiuti e molta più differenziata a Campomarino

CAMPOMARINO. L'assessore all'Ambiente del comune di Campomarino, Antonio Saburro, rende note le nuove statistiche sulle performance della raccolta differenziata in paese.

«Ho ricevuto oggi le informazioni circa la raccolta differenziata del mese di giugno 2019. Dalle analisi è emerso che abbiamo prodotto il 23% in meno di rifiuti e questo vuol dire che molto probabilmente non vi è più la provenienza extraterritoriale (oppure che a giugno c'è stato un minore afflusso turistico, ndr).

Inoltre siamo arrivati al 70% di raccolta differenziata rispetto alla percentuale del 12/18% dello scorso anno. Certo, la percentuale credo si abbasserà nei mesi di luglio e agosto, ma siamo sulla buona strada per avere un paese pulito e con percentuali di differenziata buone. In questi giorni ci stiamo adoperando per la risoluzione della problematica delle discariche abusive con controlli e attivazione delle foto-trappola. Ringrazio la ditta per l'efficienza nel lavoro, i cittadini per la loro collaborazione, il sindaco e i colleghi».