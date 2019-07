Infortunio sul lavoro, gamba rotta per un operaio in Via Elba

TERMOLI. Un infortunio sul lavoro nella mattinata odierna, in via Elba, ha visto come sfortunato protagonista D.V., un uomo di San Marco in Lamis.

A seguito di una caduta dalle scale dell'impalcatura su cui stava lavorando, l'uomo si è rotto una gamba.

In suo soccorso è intervenuto il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.