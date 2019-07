Personale della Regione assegnato alle Procure, domani i dettagli dell'accordo

CAMPOBASSO. Al via il protocollo d’intesa per l’assegnazione, in posizione di distacco, di personale dell’Ente Regione alla Procura generale presso la Corte di Appello di Campobasso, alle Procure della Repubblica di Campobasso, Isernia e Larino e alla Procura della Repubblica per i minorenni di Campobasso.

Domani 4 luglio si procederà alla firma della convenzione tra Regione Molise e Procura generale.

Per l’occasione è convocata una conferenza stampa, con inizio alle ore 10.00, nell’Ufficio del procuratore generale, al secondo piano del Palazzo di Giustizia di Campobasso, nel corso della quale saranno illustrati i dettagli dell’accordo.

Interverranno il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e il procuratore generale, Guido Rispoli.