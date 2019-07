CAMPOBASSO. Tra il 2017 e il 2018 in Molise il parco circolante di veicoli per trasporto merci è cresciuto del 2,2%, passando da 34.953 a 35.725 unità. Il numero di autobus in circolazione nel 2018 è aumentato del 2,7% rispetto al 2017, attestandosi a quota 1.233 unità. Questi dati sono stati elaborati dal Centro Ricerche Continental Autocarro sulla base dei dati diffusi da Aci.

A livello provinciale nel settore degli autobus ad aumentare sono i dati di entrambe le province molisane: Isernia +4,7%, Campobasso +1,9%. Anche nel comparto dei veicoli per il trasporto merci entrambe le province fanno registrare dati positivi: Isernia +2,6%, Campobasso +2%.



A livello nazionale tra il 2017 e il 2018 il parco circolante di veicoli per trasporto merci è cresciuto dell’1,5%, passando da 4.635.945 a 4.707.301 unità. Nello stesso periodo anche il parco circolante italiano di autobus è cresciuto, passando da 99.100 a 100.042 veicoli, con un aumento percentuale pari all’1%. “La crescita del parco circolante italiano di autobus e di veicoli per il trasporto merci – sottolinea Enrico Moncada, Business Unit Truck Replacement and Original Equipment Manager Continental Italia – è sintomio di una ripresa del settore dei trasporti su strada ed ha anche l’effetto positivo di consentire l’ingresso nel parco circolante di nuovi automezzi con dispositivi di sicurezza di gran lunga più efficaci e con livelli di emissioni di sostanze nocive molto minori rispetto ai vecchi mezzi.