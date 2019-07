Vent'anni di Pro loco, gli eventi celebrativi a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. La Pro Loco "Quattro Torri" di Santa Croce di Magliano celebra i venti anni dalla ricostituzione avvenuta il 12 luglio del 1999, dopo oltre 15 anni di inattività seguita alla fondazione avvenuta il 28 maggio 1981. Per l'occasione è stata organizzata una serie di eventi.

Dal 7 al 14 luglio una mostra racconterà il ventennale in foto. Location dell'installazione sarà la sala polifunzionale della Chiesa Greca gentilmente concessa dalla Confraternita Gesù Morto e Beata Vergine Addolorata. In occasione dell'inaugurazione della mostra, domenica 7 luglio, alle ore 19.00, ci sarà un convegno-evento in cui sarà illustrato il ruolo della Pro Loco, con la sua valenza culturale e sociale. Durante la cerimonia saranno consegnati attestati di riconoscimento ai fondatori e ai presidenti che si sono succeduti negli anni (Nicolangelo Licursi, Francesco Rosati, Vincenzo Lamolle e Cristina Colombo).

Venerdì 12 luglio presso il piazzale di Largo del Passeggio appuntamento con una serata celebrativa a base di gastronomia, live music ed allegria. Ospiti "I Folli - complessino musicale". La Pro Loco Quattro Torri di Santa Croce di Magliano è accreditata quale sede del Servizio Civile e ospita la segreteria regionale del Molise dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia.