Screening senologico, nel 2018 ha aderito solo il 32% delle molisane

CAMPOBASSO. Solo 7.130 le donne che hanno aderito programma di screening oncologico al seno in Molise nel 2018, quasi 4.500 in meno rispetto al 2017. È quanto emerge dalla relazione sulla gestione dell'Asrem. Una delle principali cause riconducibili a questo calo è la carenza di specialisti radiologi qualificati.

Nel 2017 le donne invitate ad effettuare lo screening furono 23.613 e ne aderirono 11.631, una percentuale del 49%. Lo scorso anno invece, su 22.236 invitate, solo il 32% ha aderito. Secondo l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, partecipare allo screening organizzato su invito attivo (mammografia biennale nelle donne di 50-69 anni) riduce del 35% la probabilità di morte per tumore della mammella.

(Fonte: Ansa)