'Agorà' diocesana, venerdì la serata per famiglie e bambini

TERMOLI. Venerdì 5 luglio è in programma la terza serata dell'Agorà della Diocesi di Termoli-Larino che quest'anno ha come tema “Germogli di comunità”.

L'evento “Famiglia: classe media di santità” prevede due momenti aperti a tutti in piazza Duomo a Termoli. Il primo, a partire dalle 19, con Giochi in piazza e laboratori per bambini; alle 21.30 andrà in scena il suggestivo e coinvolgente spettacolo a cura dell'Associazione “Compagnia del Bosco”. L'iniziativa è a cura della Commissione diocesana per la famiglia.

In questa occasione sarà possibile partecipare alla prima “Cena solidale” a base di prodotti locali a cura del catering “Terre del Seminario”, opera segno della Diocesi di Termoli-Larino. Il costo di dieci euro servirà per realizzare una borsa lavoro.